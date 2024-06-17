В Симферополе прошел суд над 11 организаторами игрового бизнеса

Суд приговорил трех подсудимых к разным срокам: семь лет и два месяца, 7,5 года и девять лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Также их оштрафовали на общую сумму 600 тысяч рублей. Прочим назначены условные сроки от трех лет до 3,5 года и штрафы.