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В Симферополе прошел суд над 11 организаторами игрового бизнеса

Киевский районный суд Симферополя признал 11 жителей региона виновными в организации азартных игр вне игорной зоны, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Один из подсудимых создал и возглавил преступное сообщество, к участию он привлек еще 30 человек.

С середины 2021 года сообщники разместили игровые автоматы в шести помещениях в Симферополе, Керчи и Ялте. Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена силовиками, оборудование изъято.

В результате преступной деятельности был получен доход в размере более 70 миллионов рублей.

Суд приговорил трех подсудимых к разным срокам: семь лет и два месяца, 7,5 года и девять лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Также их оштрафовали на общую сумму 600 тысяч рублей. Прочим назначены условные сроки от трех лет до 3,5 года и штрафы.

Ранее еще 10 членов преступного сообщества были осуждены, уголовное дело в отношении остальных находится на рассмотрении.