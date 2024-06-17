В Симферополе прошел суд над 11 организаторами игрового бизнеса

Один из подсудимых создал и возглавил преступное сообщество, к участию он привлек еще 30 человек.
С середины 2021 года сообщники разместили игровые автоматы в шести помещениях в Симферополе, Керчи и Ялте. Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена силовиками, оборудование изъято.
В результате преступной деятельности был получен доход в размере более 70 миллионов рублей.
Суд приговорил трех подсудимых к разным срокам: семь лет и два месяца, 7,5 года и девять лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Также их оштрафовали на общую сумму 600 тысяч рублей. Прочим назначены условные сроки от трех лет до 3,5 года и штрафы.
Ранее еще 10 членов преступного сообщества были осуждены, уголовное дело в отношении остальных находится на рассмотрении.