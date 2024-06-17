ЕР приостановила членство в партии ректора Воронежского университета

Как рассказал РИА Новости представитель управления СК РФ по региону, ректор обвиняется в даче взятки в крупном размере через посредника «за получение представляемым им лицом ученой степени». Представитель суда пояснил РИА Новости, что в отношении Ендовицкого возбуждено дело по статье «дача взятки в крупном размере», в отношении Трещевского — «посредничество во взяточничестве в крупном размере». Санкции данных статей УК РФ предусматривают до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно.