ЕР приостановила членство в партии ректора Воронежского университета

ВОРОНЕЖ, 17 июн — РИА Новости. «Единая Россия» приостановила членство в партии ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого, который обвиняется в даче взятки в крупном размере, сообщает региональное отделение ЕР.
Представитель Ленинского районного суда Воронежа ранее сообщал о поступлении от следствия двух ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ректора ВГУ Ендовицкого и заведующего кафедрой экономики и управления организациями университета Юрия Трещевского. Они оба были задержаны и находятся в изоляторе.
Как рассказал РИА Новости представитель управления СК РФ по региону, ректор обвиняется в даче взятки в крупном размере через посредника «за получение представляемым им лицом ученой степени». Представитель суда пояснил РИА Новости, что в отношении Ендовицкого возбуждено дело по статье «дача взятки в крупном размере», в отношении Трещевского — «посредничество во взяточничестве в крупном размере». Санкции данных статей УК РФ предусматривают до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно.
«В соответствии с Уставом партии “Единая Россия” членство в партии Дмитрия Ендовицкого приостановлено», — сообщается в Telegram-канале регионального отделения.
Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета с 2011 года. Он также занимает посты вице-президента, члена правления Российского союза ректоров, члена Российского совета олимпиад школьников, депутата Воронежской областной думы, председателя ассоциации вузов Центра России, действительного члена Академии военных наук и члена президиума политсовета воронежского регионального отделения партии «Единая Россия».
ВГУ — один из крупнейших вузов РФ. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран.