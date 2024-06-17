Смертельная болезнь не отступает: В Молдове зафиксировано ещё два очага кори, в многодетной семье заболело сразу 6 детей — все не были привиты

По последним данным НАОЗ, с начала года в стране выявлено 117 случаев кори, из них 9 — завозные. Больше всего случаев зарегистрировано в Кишинёве — 55, и Сынжерейском районе — 39. Возраст заболевших — от полугода до 55 лет.