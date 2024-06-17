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Смертельная болезнь не отступает: В Молдове зафиксировано ещё два очага кори, в многодетной семье заболело сразу 6 детей — все не были привиты

Как сообщает Нацагентство общественного здравоохранения, вспышка кори зарегистрирована в Сынжерейском районе и в Страшенах.

Новые очаги кори выявлены в Сынжерей и Страшенах.

Как сообщает Нацагентство общественного здравоохранения, вспышка кори зарегистрирована в Сынжерейском районе. На сегодняшний день подтверждено 39 случаев заболевания у непривитых детей из многодетных семей. Возраст заболевших — от 2 до 19 лет.

Ещё одна вспышка кори выявлена в многодетной семье из Страшенского района. Речь о шести детях, все не были привиты.

По последним данным НАОЗ, с начала года в стране выявлено 117 случаев кори, из них 9 — завозные. Больше всего случаев зарегистрировано в Кишинёве — 55, и Сынжерейском районе — 39. Возраст заболевших — от полугода до 55 лет.

Источник: t.me/aifmd.

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