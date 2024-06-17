Дело американки о госизмене поступило в суд в Екатеринбурге

Она обвиняется по по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Дата первого заседания назначена на 20 июня. ЕАН сообщал, что, по данным ФСБ, с февраля 2022 года женщина собирала деньги, которые переправляла на Украину «на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов».
. Кроме того, на территории США женщина неоднократно принимала участие в публичных акциях в поддержку киевского режима. В Екатеринбург Карелина приехала навестить родственников, где и была задержана. После этого Карелина была помещена в СИЗО.
Добавим, что сегодня стало известно о поступлении в облсуд уголовного дела журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Первое заседание состоится 26 июня. Гершкович был задержан 29 марта прошлого года в Екатеринбурге. Как заявили в ФСБ, он занимался сбором сведений для США, которые составляют гостайну, о предприятии российского ВПК — тагильском Уралвагонзаводе. Американцу по ст. 276 УК РФ «Шпионаж» грозит до 20 колонии.