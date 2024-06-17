Дело американки о госизмене поступило в суд в Екатеринбурге

Добавим, что сегодня стало известно о поступлении в облсуд уголовного дела журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Первое заседание состоится 26 июня. Гершкович был задержан 29 марта прошлого года в Екатеринбурге. Как заявили в ФСБ, он занимался сбором сведений для США, которые составляют гостайну, о предприятии российского ВПК — тагильском Уралвагонзаводе. Американцу по ст. 276 УК РФ «Шпионаж» грозит до 20 колонии.﻿﻿