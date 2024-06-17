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Лодка с восемью туристами перевернулась в Ленинградской области

На порогах Вуоксы под Приозерском перевернулась лодка с восемью туристами, один человек утонул. Следственный комитет и прокуратура Ленинградской области выясняют обстоятельства этого происшествия.

17 июня СУ СКР по Ленобласти сообщил о проведении доследственной проверки после гибели 43-летнего мужчины в реке Вуоксе. По данным ведомства, восемь человек арендовали надувную лодку для сплава по порогам. Во время прохождения очередного препятствия судно перевернулось, и все находившиеся на борту оказались в воде.

Один турист в результате ЧП погиб. Несмотря на усилия медиков, его не удалось спасти — прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Отмечается, что на туристе были шлем и жилет, однако они не спасли его.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СУ СКР по Денобласти.

В прокуратуре Ленобласти уточнили, что происшествие случилось в районе поселка Лосево. По поручению главы региональной прокуратуры Сергея Жуковского ведется надзорная проверка.

СК