Лодка с восемью туристами перевернулась в Ленинградской области

17 июня СУ СКР по Ленобласти сообщил о проведении доследственной проверки после гибели 43-летнего мужчины в реке Вуоксе. По данным ведомства, восемь человек арендовали надувную лодку для сплава по порогам. Во время прохождения очередного препятствия судно перевернулось, и все находившиеся на борту оказались в воде.