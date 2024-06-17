Трое детей утонули в СКО: поиски одного из них идут четвертые сутки

В Петропавловске продолжаются поисковые работы на реке Есиль. 14 июня здесь утонул 10-летний мальчик, которого во время игр на воде унесло сильным течением на деревянной доске. С мальчиком были его брат и друзья, которые видели, как примерно в десяти метрах от берега он попал в водоворот и начал тонуть. Уже четвертые сутки на месте работают спасатели, полицейские и волонтеры.