Трое детей утонули в СКО: поиски одного из них идут четвертые сутки

В Петропавловске продолжаются поисковые работы на реке Есиль. 14 июня здесь утонул 10-летний мальчик, которого во время игр на воде унесло сильным течением на деревянной доске. С мальчиком были его брат и друзья, которые видели, как примерно в десяти метрах от берега он попал в водоворот и начал тонуть. Уже четвертые сутки на месте работают спасатели, полицейские и волонтеры.
«Поиск тела подростка 2014 года рождения, утонувшего при купании в запрещенном месте без надзора взрослых, продолжаются. В поисковых работах задействованы 52 человека личного состава департамента по ЧС Северо-Казахстанской области, пять единиц техники. Также при поиске используется один подводный дрон и два беспилотных летательных аппарата», — сообщили в пресс-службе областного ДЧС.
Как рассказала Tengrinews.kz начальник штаба гуманитарной помощи и спасения людей АНК в Северо-Казахстанской области Алла Писаренко, с первых часов трагедии активный поиск ведут волонтеры областной АНК.
«Ребята продолжают поиски и на воде, и на берегу с раннего утра до позднего вечера. Вчера ходили по берегу вниз по течению до села Соколовки. Сегодня пригнали скутеры, чтобы поднимать волну, со дна поднимать», — рассказала Алла Писаренко.
В поисках мальчика также помогают представители этнокультурного центра таджиков, куда входят семья погибшего, родные и близкие ребенка. По официальным данным, 16 июня в воде погибли еще двое детей. В реке Чаглинка утонули 16-летние мальчики.
«16 июня с 16 часов 30 минут в городе Тайынша Тайыншинского района 11 сотрудников ДЧС, полицейские и 26 волонтеров вели поиски двух подростков 2008 года рождения. Тела обнаружили и извлекли из воды, отправили на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщил пресс-секретарь областного департамента по чрезвычайным ситуациям СКО Евгений Журавлев.
Он уточнил, что один мальчик проживал в городе Тайынша, второй приехал в гости из Атбасара. Оба — граждане Таджикистана. Дети утонули вместе. Обстоятельства гибели выясняются.