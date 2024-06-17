Молодой мужчина в Островце напал на женщину с ножом: суд вынес приговор

Как рассказали в ведомстве, молодой мужчина ночью 9 марта 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения вблизи одного из домов на ул. Володарского в Островце, беспричинно, из хулиганских побуждений, с применением насилия, стремясь показать свое физическое превосходство, схватил за руку гражданку 1966 года рождения и умышленно попытался нанести ей удар ножом в область живота. Женщина схватила руками лезвие ножа, в результате чего ей были причинены резаные раны кистей рук.



Продолжая свои преступные действия, фигурант в ходе борьбы с потерпевшей нанес последней не менее четырех ударов ножом по различным частям тела, не менее пяти ударов ногами и руками, причинив ей менее тяжкие телесные повреждения.



Обвиняемый в совершенном преступлении признал себя виновным, чистосердечно раскаялся. В судебном заседании он пояснил, что после расставания с девушкой стал испытывать агрессию к женскому полу, особенно когда находился в состоянии алкогольного опьянения. В день инцидента после употребления спиртного и переписки с девушкой у него появилось злость и агрессия к женщинам. Обнаружив на стеллаже в магазине, принадлежащем его брату, нож, он решил идти мстить женскому полу путем нанесения кому-либо из них телесных повреждений. Возле подъезда дома он увидел женщину, достал нож и стал хаотично наносить ей удары, были ли причинены телесные повреждения, он не понимал. Женщина стала кричать, звать на помощь, схватилась руками за лезвие ножа. В свою очередь он продолжил хватать женщину за волосы, пытался повалить ее на землю. Поскольку женщина оказывала активное сопротивление и кричала, он убежал.



Приговором суда фигурант признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, отличающихся по своему содержанию особым цинизмом, сопряженных с причинением менее тяжкого телесного повреждения, совершенных с применением других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостного хулиганства). На основании ч.3 ст. 339 УК мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.



С обвиняемого в пользу потерпевшей взыскана материальная компенсация морального вреда в размере Br12 тыс. и госпошлина в доход государства в размере Br120.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.