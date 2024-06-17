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Как в Казахстане будут прогнозировать паводки, обсудили в правительстве

Цифровой рельеф и моделирование будущих стихийных бедствий объединят с базами данных МЧС по лавинам, селям и оползням.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 июн — Sputnik. В Казахстане разработают информационную систему прогнозирования и моделирования паводков. Об этом говорили на совещании у вице-премьера Каната Бозумбаева, сообщили в пресс-службе правительства.

«Информационная система включает в себя четыре модуля: сбор данных, анализ, прогнозирование и моделирование», — отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы правительства, система будет использовать как оперативные, так и многолетние данные «Казахстан Гарыш Сапары» (Казахстанское космическое путешествие), «Казгидромета» (национальная гидрометеорологическая служба Казахастана) и «Национального центра геодезии и пространственной информации».

«Систему также интегрируют с базой данных МЧС по паводкоопасным, селе-, оползне-, лавиноопасным участкам и гидротехническим сооружениям», — указывается в сообщении.

При этом Минцифры предложило использовать в работе европейскую программу дистанционного зондирования Земли, но Бозумбаев поручил рассмотреть и отечественные цифровые решения.

Вице-премьер также поручил увеличить число гидро- и метеопостов, провести батиметрию водоемов и рек, а также создать «цифровой рельеф» территорий страны, регулярно испытывающих паводковые явления.