В Ростовской области пустующий склад выгорел на площади в 900 кв. метров

Днем 17 июня в хуторе Новоалександровка Ростовской области выгорело 900 кв. метров неиспользуемого складского помещения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, вызов на площадь Свободы, 2 поступил в 14:40. В тушении пустой постройки оперативно задействовали 20 человек и пять единиц техники.
В 15:11 пламя смогли локализовать, а в 15:23 сбили открытое горение. Полную ликвидацию пожара пока не объявляли, это значит, что бригада МЧС еще работает на месте происшествия в эти минуты.
Напомним, ранее в поселке под Батайском из-за неосторожного обращения с огнем сгорели сразу три гаража.