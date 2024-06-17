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В Ростовской области пустующий склад выгорел на площади в 900 кв. метров

Склад выгорел в хуторе Новоалександровка Ростовской области.

Источник: МЧС России по Ростовской области

Днем 17 июня в хуторе Новоалександровка Ростовской области выгорело 900 кв. метров неиспользуемого складского помещения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, вызов на площадь Свободы, 2 поступил в 14:40. В тушении пустой постройки оперативно задействовали 20 человек и пять единиц техники.

В 15:11 пламя смогли локализовать, а в 15:23 сбили открытое горение. Полную ликвидацию пожара пока не объявляли, это значит, что бригада МЧС еще работает на месте происшествия в эти минуты.

Напомним, ранее в поселке под Батайском из-за неосторожного обращения с огнем сгорели сразу три гаража.

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