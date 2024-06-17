Истязавший десятилетнего сына мужчина предстанет перед судом в Мостовском районе

Как рассказали в ведомстве, многодетный отец с мая 2023 года по 8 апреля 2024 года не менее 11 раз избил своего 10-летнего сына. Согласно материалам дела, фигурант наносил ребенку удары ремнем или руками по различным частям тела, чем причинил мальчику побои. При этом, уточнили в прокуратуре, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия фигурант объяснил тем, что таким образом воспитывал сына, например, за то, что мальчик плохо вел себя в школе, порвал штаны, катаясь на велосипеде, или зашел в комнату в неугодное для отца время.



После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Мостовского района пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст. 154 УК. Уголовное дело находилось в производстве Мостовского райотдела СК. Ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения прокурор оставил без изменения — заключение под стражу.



В ходе прокурорской проверки выявлены упущения в профилактической работе с семьей, допущенные субъектами профилактики. В этой связи прокурор Мостовского района внес представление в Мостовский райисполком с требованием устранить выявленные нарушения законодательства. По результатам рассмотрения акта надзора три должностных лица привлечены к дисциплинарной и один к материальной ответственности.