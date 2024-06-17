Больше 200 повреждений выявлено на теплосетях Экибастуза

— По итогам проведенных гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей в Экибастузе выявлено 30 повреждений на магистральных тепловых сетях и 173 повреждения на внутриквартальных тепловых сетях. На сегодня уже устранено 148 повреждений, — сообщает ТОО «Экибастузтеплоэнерго».