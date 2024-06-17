В Калининградской области ещё один мужчина погиб в колодце

В Гурьевском районе упал в колодец и погиб 60-летний местный житель. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Около 13:00 понедельника, 17 июня, житель посёлка Рыбное провалился в колодец с водой недалеко от собственного дома. Это заметила жена и позвала на помощь.
Мужчину вытащили очевидцы, однако спасти его не удалось. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть. В региональном СКР сообщили, что на место выехал следователь, и пообещали прокомментировать обстоятельства ЧП позже.
10 июня в Краснознаменском районе 72-летний инвалид провалился в колодец и погиб.