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В Калининградской области ещё один мужчина погиб в колодце

ЧП произошло в Гурьевском районе.

В Гурьевском районе упал в колодец и погиб 60-летний местный житель. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Около 13:00 понедельника, 17 июня, житель посёлка Рыбное провалился в колодец с водой недалеко от собственного дома. Это заметила жена и позвала на помощь.

Мужчину вытащили очевидцы, однако спасти его не удалось. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть. В региональном СКР сообщили, что на место выехал следователь, и пообещали прокомментировать обстоятельства ЧП позже.

10 июня в Краснознаменском районе 72-летний инвалид провалился в колодец и погиб.

СК