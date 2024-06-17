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Белоруска подделала удостоверение инвалида и просила с ним милостыню

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 28-летняя гражданка Беларуси решила подзаработать, прося милостыню. Об этом БЕЛТА сообщили в ГКСЭ по Брестской области.

На женщину в инвалидной коляске у торгового центра обратила внимание местная жительница. Она попросила у нее документы, подтверждающие инвалидность, но в ответ получила негативную реакцию, после чего обратилась в органы внутренних дел.

После проведенной проверки выяснилось, что удостоверение инвалида 2 группы, которое имела при себе женщина у ТЦ, принадлежит другому человеку. Опрошенная пояснила, что взяла документ у знакомого и поменяла в нем данные.

Экспертиза показала, что бланк удостоверения является поддельным: изображения на него нанесены с помощью принтера.