Белоруска подделала удостоверение инвалида и просила с ним милостыню

На женщину в инвалидной коляске у торгового центра обратила внимание местная жительница. Она попросила у нее документы, подтверждающие инвалидность, но в ответ получила негативную реакцию, после чего обратилась в органы внутренних дел.



После проведенной проверки выяснилось, что удостоверение инвалида 2 группы, которое имела при себе женщина у ТЦ, принадлежит другому человеку. Опрошенная пояснила, что взяла документ у знакомого и поменяла в нем данные.



Экспертиза показала, что бланк удостоверения является поддельным: изображения на него нанесены с помощью принтера.