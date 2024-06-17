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Вспышка ботулизма дошла до Нижегородской области: первые подробности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня, ФедералПресс. В Нижегородской области у нескольких человек выявлен ботулизм — тяжелая и потенциально смертельная болезнь, вызываемая токсинами определенной бактерии. Информацию об отравившихся подтвердили в региональном минздраве.

«Четверо пациентов находятся в медучреждении с признаками ботулизма. Все они — в отделении реанимации, врачи делают все необходимое», — отметили в министерстве.

Добавим, что недавно вспышка ботулизма была выявлена в Москве. Больше сотни человек обратились за медпомощью после употребления салатов из двух доставок.

Телеграм-канал Ni Mash связывает отравление нижегородцев с употреблением готовой еды. Однако пока подтверждающих фактов этого нет.

Политолог Марат Баширов назвал инцидент с отравлением людей товарами из доставки актом возможного терроризма.