Вспышка ботулизма дошла до Нижегородской области: первые подробности

«Четверо пациентов находятся в медучреждении с признаками ботулизма. Все они — в отделении реанимации, врачи делают все необходимое», — отметили в министерстве.
Добавим, что недавно вспышка ботулизма была выявлена в Москве. Больше сотни человек обратились за медпомощью после употребления салатов из двух доставок.
Телеграм-канал Ni Mash связывает отравление нижегородцев с употреблением готовой еды. Однако пока подтверждающих фактов этого нет.
Политолог Марат Баширов назвал инцидент с отравлением людей товарами из доставки актом возможного терроризма.