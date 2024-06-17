Сотрудники милиции установили, что 45-летнему мужчине, который работал в столичном автосервисе приемщиком машин, передали для ремонта BMW X5. Сообщается, что фигурант использовал чужую машину, чтобы ездить в кафе и рестораны столицы.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.
Работник СТО в Минске угнал машину клиента
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работник СТО угнал машину клиента. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники милиции установили, что 45-летнему мужчине, который работал в столичном автосервисе приемщиком машин, передали для ремонта BMW X5. Сообщается, что фигурант использовал чужую машину, чтобы ездить в кафе и рестораны столицы.