Тревожные новости: В Кишинёве зарегистрирован случай подозрения на полиомиелит, а в Комрате неизвестный вирус провоцирует тяжёлую форму пневмонии у детей — ждём комментарии Минздрава

На прошлой неделе в Кишинёве был зарегистрирован случай подозрения на вялый паралич (полиомиелит). Об этом заявил глава Управления медицинской и социальной помощи Владимир Болокан.
— Это тревожная новость, поскольку считается, что полиомиелит ликвидирован. Ждем исследования Центра общественного здоровья, чтобы понять, какие меры нам нужно предпринять, — заявил он.
По словам чиновника, существует несколько патологий, от которых были изобретены вакцины, однако лечения от этих недугов нет.
— Полиомиелит является одним из тяжёлых заболеваний, не поддающихся специфическому лечению. Единственной мерой профилактики заболевания является вакцинация, — заявил Болокан.
Полиомиелит, или детский паралич — это вирусное инфекционное заболевание, вызываемое полиовирусом (вирусом класса энтеровирусов), которое может спровоцировать паралич, затруднение дыхания и даже смерть.
В то же время, из-за вируса, вызывающего у детей воспаление лёгких в тяжёлой форме, в отделение педиатрии Комратской районной больницы попало более 20 детей.
Заведующая отделением Евгения Братунова отметила, что вирус провоцирует у детей от 2 месяцев до 12 лет воспаление легких в тяжёлой форме. Чаще всего заболевание проходит в скрытой форме в виде кашля и лечится курсами антибиотиков.
«На одну пневмонию ребенок получает 2−3 курса антибиотикотерапии, чего мы не наблюдали раньше. Микробы вялотекущие, резистентные и плохо поддаются лечению антибиотиками. Нам приходится идти на резервную терапию», — рассказала врач.