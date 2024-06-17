Тревожные новости: В Кишинёве зарегистрирован случай подозрения на полиомиелит, а в Комрате неизвестный вирус провоцирует тяжёлую форму пневмонии у детей — ждём комментарии Минздрава

Заведующая отделением Евгения Братунова отметила, что вирус провоцирует у детей от 2 месяцев до 12 лет воспаление легких в тяжёлой форме. Чаще всего заболевание проходит в скрытой форме в виде кашля и лечится курсами антибиотиков.