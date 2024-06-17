Солдат в коме: Минобороны выступило с официальным сообщением

9 июня 2024 года в центральную районную больницу с. Кордай Жамбылской области в экстренном порядке госпитализирован военнослужащий срочной службы Гвардейского гарнизона. Накануне с жалобами на общее недомогание и высокую температуру он был доставлен в инфекционное отделение военного госпиталя пгт. Гвардейский, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.