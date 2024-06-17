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Солдат в коме: Минобороны выступило с официальным сообщением

9 июня 2024 года в центральную районную больницу с. Кордай Жамбылской области в экстренном порядке госпитализирован военнослужащий срочной службы Гвардейского гарнизона. Накануне с жалобами на общее недомогание и высокую температуру он был доставлен в инфекционное отделение военного госпиталя пгт. Гвардейский, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

После проведения медицинских осмотров и обследования у военнослужащего выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.

Состояние госпитализированного солдата оценивается как тяжелое. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работает выездная бригада Военно-клинического госпиталя Министерства обороны РК в составе анестезиолога, реаниматолога и терапевта.

В Минобороны отмечают, что при поступлении военнослужащего в лечебное учреждение на его теле каких-либо следов побоев и повреждений выявлено не было.

По факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы военно-следственным управлением МВД РК возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Дело находится на особом контроле министра обороны РК.

Ранее сообщалось, что президент страны Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.

несчастный случай