Солдат в коме: Минобороны выступило с официальным сообщением

После проведения медицинских осмотров и обследования у военнослужащего выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.
Состояние госпитализированного солдата оценивается как тяжелое. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работает выездная бригада Военно-клинического госпиталя Министерства обороны РК в составе анестезиолога, реаниматолога и терапевта.
В Минобороны отмечают, что при поступлении военнослужащего в лечебное учреждение на его теле каких-либо следов побоев и повреждений выявлено не было.
По факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы военно-следственным управлением МВД РК возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Дело находится на особом контроле министра обороны РК.
Ранее сообщалось, что президент страны Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.