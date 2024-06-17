Суд отказал Блиновской в снижении суммы налогов

Елена Блиновская была задержана в конце апреля 2023 года. Ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму 905 млн руб., а также в легализации этих средств и неправомерном обороте средств платежей. Сначала ее отправили под домашний арест, но в январе 2024 года меру пересечения изменили на заключение под стражу. Ей грозит до 16 лет лишения свободы. В конце мая Блиновская подала заявление о признании себя банкротом.