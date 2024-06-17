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Суд отказал Блиновской в снижении суммы налогов

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу блогера Елены Блиновской о признании незаконным решения инспекции налоговой службы по Москве о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, следует из картотеки суда.

Источник: РИА "Новости"

Блиновская оспаривает решение Арбитражного суда Москвы, который 2 апреля отказал ей в признании незаконным доначисления 1,1 млрд руб. налогов.

Во время заседания представитель ФНС отметила, что блогер получала необоснованную выгоду с помощью разделения бизнесов. В рамках этой схемы новое ИП, не зарегистрированное на Блиновскую, открывалось каждый раз, когда сумма налогов не соответствовала требованиям упрощенной системы налогообложения.

Адвокат блогера утверждал, что суд первой инстанции не изучил все обстоятельства и неверно рассчитал НДС и НДФЛ. Также защита заявляла, что суд не учел ни одного смягчающего обстоятельства.

Однако, по результатам проверки ФНС, все расчеты были проведены правильно, а общий доход Блиновской от всех юридических лиц составил примерно 5 млрд рублей.

Елена Блиновская была задержана в конце апреля 2023 года. Ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму 905 млн руб., а также в легализации этих средств и неправомерном обороте средств платежей. Сначала ее отправили под домашний арест, но в январе 2024 года меру пересечения изменили на заключение под стражу. Ей грозит до 16 лет лишения свободы. В конце мая Блиновская подала заявление о признании себя банкротом.

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