Два человека пострадали в результате хлопка газа в Аральске

17 июня в компанию поступил звонок от старшего дежурного РОВД с информацией о произошедшем хлопке газовоздушной смеси по улице Бекетай би в Аральске Кызылординской области. В результате инцидента пострадали два человека. Их оперативно доставили в центральную районную больницу. Состояние пострадавших на данный момент стабильно тяжёлое.