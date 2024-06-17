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Второе убийство произошло в Акмолинской области за последние сутки

Кокшетау. 17 июня. КазТАГ — Второе убийство произошло в Акмолинской области за последние сутки, мужчину убили в селе Зеренда, передает КазТАГ.

«По факту убийства проводится досудебное расследование. Инцидент произошел 15 июня 2024 года в селе Зеренда в результате конфликта между двумя мужчинами», — сообщает департамент полиции.

Сотрудниками полиции личность подозреваемого установлена, принимаются меры к задержанию.

Сообщается, что усиленные патрули полиции проверяли все автомобили, выезжавшие из курорта Зеренда, проверяли личности пассажиров, заглядывали в багажники авто.

Это уже второе убийство в Акмолинской области. Ранее сообщалось, что в курорте Бурабай произошло убийство россиянина.