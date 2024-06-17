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Приказавшего сбить российский самолет украинского полковника заочно арестовали

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Суд в Москве заочно арестовал полковника вооруженных сил Украины Николая Дзямана по делу об уничтожении российского самолета в воздушном пространстве РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

Источник: Следственный комитет РФ

«Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману», — сказали в ведомстве. Дзяман заочно обвиняется в совершении теракта, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Как уточнили в СК, 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации. Он не имел вооружения и не был предназначен для непосредственного ведения боевых действий. Несмотря на это полковник Дзяман отдал подчиненным военнослужащим незаконный приказ на уничтожение этого воздушного судна. Указанные действия привели к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолета.

Дзяман объявлен в федеральный розыск.