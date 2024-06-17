Приказавшего сбить российский самолет украинского полковника заочно арестовали

Как уточнили в СК, 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации. Он не имел вооружения и не был предназначен для непосредственного ведения боевых действий. Несмотря на это полковник Дзяман отдал подчиненным военнослужащим незаконный приказ на уничтожение этого воздушного судна. Указанные действия привели к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолета.