Приказавшего сбить российский самолет украинского полковника заочно арестовали

«Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману», — сказали в ведомстве. Дзяман заочно обвиняется в совершении теракта, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Как уточнили в СК, 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации. Он не имел вооружения и не был предназначен для непосредственного ведения боевых действий. Несмотря на это полковник Дзяман отдал подчиненным военнослужащим незаконный приказ на уничтожение этого воздушного судна. Указанные действия привели к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолета.
Дзяман объявлен в федеральный розыск.