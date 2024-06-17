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Минобороны Чехии назвало взрыв на полигоне несчастным случаем

ПРАГА, 17 июн — РИА Новости. Взрыв на полигоне в Чехии не связан с саботажем или международной ситуацией, это трагическая случайность, заявила глава чешского минобороны Яна Чернохова.

Источник: Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav Kabat

Ранее пресс-служба МО Чехии сообщила о произошедшем в понедельник взрыве неустановленного типа боеприпасов на полигоне Либава. В результате взрыва погиб один военнослужащий, также ранены семь военнослужащих и один гражданский работник военного ведомства.

«О результатах расследования говорить пока преждевременно, этим уже занимается военная полиция. Судя по первым данным расследования, нет никаких подозрений на то, что речь идет о некоем саботаже или о чем-то, что как-то связано с международной ситуацией. Это трагическое событие, которое произошло в результате манипуляции (со взрывчатым веществом)», — сказала Чернохова в интервью Чешскому ТВ.