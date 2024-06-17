Минобороны Чехии назвало взрыв на полигоне несчастным случаем

«О результатах расследования говорить пока преждевременно, этим уже занимается военная полиция. Судя по первым данным расследования, нет никаких подозрений на то, что речь идет о некоем саботаже или о чем-то, что как-то связано с международной ситуацией. Это трагическое событие, которое произошло в результате манипуляции (со взрывчатым веществом)», — сказала Чернохова в интервью Чешскому ТВ.