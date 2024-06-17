Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО Николая Дзямана по делу о теракте, повлекшем гибель людей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Источник: © РИА Новости

«Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) Вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману», — говорится в релизе.

Суд и следствие установили, что 23 февраля самолет ВКС патрулировал воздушное пространство России. Украинский военный знал, что он не был предназначен для ведения боевых действий, не имел оружия, а полет проходил исключительно над российской территорией. В итоге Дзяман приказал уничтожить самолет, погибли десять членов экипажа.

Полковника заочно обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части третьей статьи 205 Уголовного кодекса «Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку».

Фигуранта объявили в федеральный розыск.