Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте

Суд и следствие установили, что 23 февраля самолет ВКС патрулировал воздушное пространство России. Украинский военный знал, что он не был предназначен для ведения боевых действий, не имел оружия, а полет проходил исключительно над российской территорией. В итоге Дзяман приказал уничтожить самолет, погибли десять членов экипажа.