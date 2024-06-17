Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте

«Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) Вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману», — говорится в релизе.
Суд и следствие установили, что 23 февраля самолет ВКС патрулировал воздушное пространство России. Украинский военный знал, что он не был предназначен для ведения боевых действий, не имел оружия, а полет проходил исключительно над российской территорией. В итоге Дзяман приказал уничтожить самолет, погибли десять членов экипажа.
Полковника заочно обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части третьей статьи 205 Уголовного кодекса «Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку».
Фигуранта объявили в федеральный розыск.