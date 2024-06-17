Еще в двух регионах зафиксировали случаи ботулизма из-за еды из доставки

Четыре человека в Нижнем Новгороде попали в реанимацию из-за ботулизма, сообщила пресс-служба минздрава региона.
«Четверо пациентов находятся в медучреждении с признаками ботулизма. Все они — в отделении реанимации, врачи делают все необходимое», — передает заявление министерства ТАСС.
По данным NiMash, все отравившиеся поступили в реанимацию городской инфекционной больницы № 2 в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших, 35-летняя женщина, подключена к аппарату ИВЛ.
Агентству «Нижний Новгород онлайн» сообщили в Роспотребнадзоре, что пострадавшие съели «Салат лобио» от производителя «Локалкитчен» («Кухня на районе»), еду нижегородцы заказали через сервис доставки «Самокат».
Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Также ведомство уточнило, что обеспечивают «надзорное сопровождение соблюдения прав граждан на получение своевременной и качественной медицинской помощи».
Еще шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио» выявили в Казани, пострадавших доставили в инфекционную больницу, сообщило управление Роспотребнадзора по Татарстану. Ведомство проверяет ретейлер, через который был заказан салат. «В связи с регистрацией в городе Москве случаев отравления после употребления “Салата лобио” и “Салата с тунцом, фасолью и яблоком” от ООО “Локалкитчен” и ООО “Гастропорт” приостановлен оборот продукции вышеуказанных производителей до окончания санитарно-эпидемиологического расследования», — говорится в сообщении.
С симптомами ботулизма в Москве с 14 июня к врачам обратились уже более 120 человек, врачи проводят обследование в условиях стационара. По словам заммэра Анастасии Раковой, 55 человек находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них в реанимации.
По данным Роспотребнадзора, причиной отравления москвичей стало употребление салатов от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и ООО «Гастропорт».
«Кухня на районе» — сервис доставки еды, созданный в 2017 году на основе приложения «РокетКафе», которое было разработано для внутреннего пользования сотрудниками «Рокетбанка» (объявил о закрытии в 2021 году). В 2020 году контроль над сервисом (84,7% компании) получил «O2O холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group (ныне VK).
В меню «Кухни на районе» присутствуют домашняя еда, пицца, суши, роллы, а также блюда по необычным рецептам. Оно дополняется в течение дня, а раз в неделю в нем появляется новинка, говорится на странице службы во «ВКонтакте».
Управление Следственного комитета по Москве создало группу для расследования уголовного дела о массовом отравлении едой, заказанной через службы доставки.