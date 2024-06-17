Еще в двух регионах зафиксировали случаи ботулизма из-за еды из доставки

Еще шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио» выявили в Казани, пострадавших доставили в инфекционную больницу, сообщило управление Роспотребнадзора по Татарстану. Ведомство проверяет ретейлер, через который был заказан салат. «В связи с регистрацией в городе Москве случаев отравления после употребления “Салата лобио” и “Салата с тунцом, фасолью и яблоком” от ООО “Локалкитчен” и ООО “Гастропорт” приостановлен оборот продукции вышеуказанных производителей до окончания санитарно-эпидемиологического расследования», — говорится в сообщении.