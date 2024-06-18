ФНС: Блиновская использовала 18 организаций и три ИП, чтобы уйти от налогов

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. В январе 2024 года суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. В апреле она выразила готовность погасить ущерб в размере более 900 млн рублей. На данный момент блогер арестована до 26 июля.