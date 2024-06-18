ФНС: Блиновская использовала 18 организаций и три ИП, чтобы уйти от налогов

«С 18 организациями и тремя ИП были заключены лицензионные договоры — Блиновская за 10 тыс. рублей предоставляла право использовать результаты ее интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки», — сказала она.
Она отметила, что в момент, когда компания достигала предельного значения для применения «удаленки», появлялась новая. Более того, у компаний совпадают доменные имена и имена кассовых аппаратов, а полученные средства использовала Блиновская и ее муж.
Отмечается, что ФНС пошла навстречу Блиновской и учла все возражения. Сумма недоимок была снижена и составила 733, 414 млн рублей НДС и 174,537 млн НДФЛ. Адвокат блогера, в свою очередь, сообщила, что суд первой инстанции не разобрался в деле и не учел ни одного смягчающего обстоятельства.
Таким образом, девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение инспекции ФНС № 6 по столице о привлечении Блиновской к ответственности за налоговое правонарушение.
2 апреля ФНС доначислила Блиновской налогов примерно на 227 млн рублей за проведенные ею «Марафоны желаний». Тогда же Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера о снижении налогов, пени и штрафов. 23 мая стало известно, что Блиновская обжаловала это решение.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. В январе 2024 года суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. В апреле она выразила готовность погасить ущерб в размере более 900 млн рублей. На данный момент блогер арестована до 26 июля.
Также в январе этого года адвокат блогера Наталия Сальникова сообщала, что Блиновской и ее супругу Алексею придется признать себя банкротами, поскольку счета их компаний «Эра» и «Редан» арестованы, по ним нельзя вести какую-либо деятельность. Позднее, 5 мая, из списка единого государственного реестра юридических лиц была исключена компания ООО «Нембус», занимавшаяся добычей руды и песков драгоценных металлов, которая принадлежала Алексею Блиновскому.