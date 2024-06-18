В Прикамье в страшном ДТП погибла женщина, пострадали девочка и пенсионерка

Женщина в возрасте 45-ти лет погибла, а 8-летняя девочка и 71-летняя пенсионерка пострадали в страшном ДТП в Оханском округе Прикамья, рассказали в Госавтоинспекции по Пермскому краю.
Трагедия произошла около 17:00 на автодороге Острожка-Пихтовка.
«На 2 км дороги 70-летний мужчина за рулём Chevrolet Niva не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги и перевернулся», — пояснили в ведомстве.
По данным региональной госавтоинспекции, 45-летнюю пассажирку спасти не удалось: она скончалась на месте происшествия. Двух других пассажирок — 8-летнюю девочку и 71-летнюю пенсионерку — госпитализировали. По факту автоаварии проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.