В Прикамье в страшном ДТП погибла женщина, пострадали девочка и пенсионерка

По данным региональной госавтоинспекции, 45-летнюю пассажирку спасти не удалось: она скончалась на месте происшествия. Двух других пассажирок — 8-летнюю девочку и 71-летнюю пенсионерку — госпитализировали. По факту автоаварии проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.