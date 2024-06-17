Хантер Байден потребовал повторного суда по делу об оружии

Хантера Байдена 11 июня признали виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия. Согласно решению присяжных, он соврал, что не употребляет наркотики, когда оформлял покупку револьвера Colt Cobra 38SPL. Сыну президента США грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тыс. Дата оглашения приговора по делу пока не назначена.