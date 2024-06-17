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Движение на участке Боровского шоссе восстановлено

Движение на участке Боровского шоссе в районе д. 13 восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение восстановлено», — отметили в Дептрансе.

Как подчеркнули в пресс-службе ГУП «Мосводосток», временное скопление воды на Боровском шоссе вблизи д. 13 ликвидировано, движение автотранспорта полностью восстановлено.