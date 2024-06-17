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На Украине сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе прогремели взрывы. Об этом 17 июня сообщает мэр города Геннадий Труханов.

Источник: AP 2023

«В городе слышны взрывы», — написал он в своем Telegram-канале.

В настоящий момент в Сумской, Харьковской и Полтавской, Одесской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее в этот день в Харькове на Украине и в подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы.

До этого, 16 июня, сообщалось о взрывах в Миргороде в Полтавской области Украины.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.