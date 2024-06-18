При обстреле Белгородской области пострадала женщина

17 июня Вячеслав Гладков неоднократно сообщал об атаках украинской армии на регион. В селе Гора-Подол Грайворонского городского округа при обстреле три человека — две женщины и один мужчина. Они доставлены в ту же районную больницу с минно-взрывными травмами и контузией.