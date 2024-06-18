При обстреле Белгородской области пострадала женщина

Женщина госпитализирована в районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног. «В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь, после чего бригада скорой перевезет ее в городскую больницу № 2 города Белгорода для дальнейшего лечения», — говорится в сообщении губернатора.
Он также сообщил, что при обстреле загорелся частный жилой дом. По его словам, подробности о последствиях атаки на село еще устанавливаются.
17 июня Вячеслав Гладков неоднократно сообщал об атаках украинской армии на регион. В селе Гора-Подол Грайворонского городского округа при обстреле три человека — две женщины и один мужчина. Они доставлены в ту же районную больницу с минно-взрывными травмами и контузией.