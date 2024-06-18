Губернатор Ростовской области сообщил о возгорании резервуаров с нефтепродуктами

«В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее, 17 июня, в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили и перехватили шесть беспилотников над тремя регионами.
В ночь на 15 июня средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью. Утром губернатор региона Голубев сообщил о нескольких сбитых дронах в районе Каменска-Шахтинского. Обломки повредили остекление в одном из зданий. Никто не пострадал.
Также в ночь на 14 июня губернатор соседней Воронежской области Александр Гусев заявил, что украинские БПЛА предприняли попытку со сверхмалой высоты атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Незначительные повреждения получили резервуары с топливом.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.