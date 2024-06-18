Замминистра Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей

Согласно декларации о доходах, Иванов имел внедорожник Chevrolet Suburban. Согласно данным баз Автокод, Автофейс и другим ресурсам предпродажной проверки автомобилей, за машиной были закреплены номера серии ААА региона 77. Там также указано, что он был не первым владельцем номеров: до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы еще две машины — Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. На Porsche номера находились еще в 2015 году.
По данным портала по продаже красивых автомобильных номеров, стоимость госномера серии ААА региона 77 может составлять 2,5−3 миллиона рублей. В открытой продаже предлагаются, например, номера АА824А 77 за 2,4 миллиона рублей, АА258А 77 — за 2,6 миллиона рублей, АА811А 77 за 2,8 миллиона рублей.
Также у Иванова, как указывалось в декларации, был внедорожник Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77. Ранее эти номера были закреплены за седаном Audi, внедорожником Volkswagen и раритетным Mercedes.
Согласно данным базы по продаже госномеров, цена на подобные номера с зеркальными цифрами превышает 4 миллиона рублей. В открытой продаже находится номер М828ММ 77 региона за 4,2 миллиона.
Данных о том, на какой основе — платной или бесплатной — приобрел Иванов эти номера для автомобилей в 2015—2016, в указанных базах нет.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.