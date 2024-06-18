Замминистра Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей

Согласно декларации о доходах, Иванов имел внедорожник Chevrolet Suburban. Согласно данным баз Автокод, Автофейс и другим ресурсам предпродажной проверки автомобилей, за машиной были закреплены номера серии ААА региона 77. Там также указано, что он был не первым владельцем номеров: до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы еще две машины — Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. На Porsche номера находились еще в 2015 году.