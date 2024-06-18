Режим ЧС: приморское село Новокрещенка отрезано от «Большой земли»

В Дальнереченском районе и Пожарском округе Приморья из-за прошедших дождей введен режим повышенной готовности. В селе Новокрещенка Красноармейского округа объявлен режим ЧС.
Как сообщили в краевом министерстве ГОЧС, сильные дожди привели к подтоплению ряда дорог, отрезано два населенных пункта.
Так, нет проезда к селу Новокрещенка. В нем 90 домов, в которых проживают 173 человека, в том числе — 27 детей. Люди обеспечены продуктами и всем необходимым. С 07:00 до 19:00 работает лодочная переправа.
— Была нарушена связь с селами Ромны и Дерсу, она уже восстановлена, — уточнили в ведомстве.
Также нет проезда к селу Олон в Пожарском округе. Здесь жители тоже обеспечены всем необходимым. Ограничен проезд и в село Красный Яр — продукты в населенный пункт доставляют пожарные.
— По данным Примгидромета уровень реки Бикин в районе села Красный Яр составляет 410 сантиметров, на 40 сантиметров выше уровня поймы. Он превысил уровень неблагоприятного явления. В связи с дождями в верховьях реки Бикин прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды, — уточнили в министерстве.
В Дальнереченском районе проезд есть ко всем селам, однако сохраняются переливы через дороги.
Сотрудники ГОЧС подчеркнули, что во всех муниципалитетах сосредоточены техника и люди, которые занимаются восстановлением проездов и обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов. В эти районы направлена и группа краевых спасателей.