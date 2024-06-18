Режим ЧС: приморское село Новокрещенка отрезано от «Большой земли»

В Дальнереченском районе и Пожарском округе Приморья из-за прошедших дождей введен режим повышенной готовности. В селе Новокрещенка Красноармейского округа объявлен режим ЧС.



Как сообщили в краевом министерстве ГОЧС, сильные дожди привели к подтоплению ряда дорог, отрезано два населенных пункта.



Так, нет проезда к селу Новокрещенка. В нем 90 домов, в которых проживают 173 человека, в том числе — 27 детей. Люди обеспечены продуктами и всем необходимым. С 07:00 до 19:00 работает лодочная переправа.