Гражданин Казахстана задержан во Владивостоке за попытку вывоза 10 тысяч долларов

Владивостокские таможенники обнаружили у пассажира, собиравшегося отбыть в Китай, 10 тысяч незадекларированных долларов США, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.
В «зелёном коридоре» вылетающих рейсом из Владивостока в Харбин таможенники остановили гражданина Казахстана. После опроса выяснилось, что мужчина имел при себе 20 тысяч долларов США, из которых лишь половина была официально заявлена.
За нарушение против мужчины возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере до двойной суммы незадекларированных средств.
«Если лицо декларирует денежные средства, превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов США, то таможенные органы не применяют меры ответственности и не изымают превышающую сумму, но ее необходимо будет оставить в России», — подчеркнул заместитель начальника Владивостокской таможни Иван Фокин.
Если гражданин не подает пассажирскую таможенную декларацию на денежные средства, то он несет административную или уголовную ответственность, в зависимости от суммы незадекларированной валюты.
Отмечается, что за первые пять месяцев 2024 года таможенные органы Владивостока пресекли 13 попыток незаконного вывоза наличных денежных средств на общую сумму, включая доллары США, российские рубли, китайские юани и японские иены.
Напомним, уссурийские таможенники задержали крупную сумму незадекларированных денег у гражданина Китая в пункте пропуска ДАПП Полтавка. При рентгеновской проверке багажа в дорожной сумке иностранца обнаружено свыше 58 тысяч юаней и 600 тысяч рублей, что в общей сложности эквивалентно 14,7 тысяч долларов США.