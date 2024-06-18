Дети в больнице: подростки на мопеде влетели под грузовик в Хабаровском крае

Прокуратура имени Лазо контролирует проверку, которую начали после ДТП с пострадавшими. Вечером 17 июня здесь столкнулись грузовик и мопед. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Авария произошла около 21 часа 17 июня. В селе Екатеринославка мопед влетел под грузовик Isuzu.
«В результате аварии пострадали 17-летний водитель и 15-летняя пассажирка мопеда, которые с травмами доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Районная прокуратура контролирует проверку, которую после случившегося начали в полиции.
В Якутии с трактора упал ребенок и попал под колесо машины. мальчик 11 лет ехал на автомобиле с 30-летним мужчиной. Машину сильно трясло, и в какой-то момент подросток выпал из нее, пишет «КП»-Якутия". Медики диагностировали многочисленные ушибы.