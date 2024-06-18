Дети в больнице: подростки на мопеде влетели под грузовик в Хабаровском крае

В Якутии с трактора упал ребенок и попал под колесо машины. мальчик 11 лет ехал на автомобиле с 30-летним мужчиной. Машину сильно трясло, и в какой-то момент подросток выпал из нее, пишет «КП»-Якутия". Медики диагностировали многочисленные ушибы.