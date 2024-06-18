«Это продолжалось четыре часа»: мигранты схватили и изнасиловали девушку на пляже во Владивостоке — публикуем ее рассказ

«Я разговаривала с мамой по телефону, когда трубку выхватили мигранты. Мне стало страшно, я запаниковала, начала уходить. Пошла в соседний пит-стоп, чтобы попросить о помощи. Кафе это работает 24/7, я знала, что там будут люди. Мне посоветовали обойти здание и пойти вдоль моря к своей работе».