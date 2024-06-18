«Это продолжалось четыре часа»: мигранты схватили и изнасиловали девушку на пляже во Владивостоке — публикуем ее рассказ

Леденящая душу история произошла в Приморье. Сотрудницу одного из кафе на Шаморе, популярном пляже во Владивостоке, Александру (имя изменено) изнасиловали пятеро иностранцев. Она пыталась обратиться за помощью, однако вовремя помочь никто не смог. Девушка пережила четыре часа ужаса, рассказал источник редакции. Детали в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Сама пострадавшая раскрыла то, что произошло, в социальных сетях — анонимно. В ночь с 16 на 17 июня она задержалась на работе. К ней подошли двое мужчин родом из ближнего зарубежья и попросили познакомиться. Девушка отказалась, начала собираться и уходить.
«Я разговаривала с мамой по телефону, когда трубку выхватили мигранты. Мне стало страшно, я запаниковала, начала уходить. Пошла в соседний пит-стоп, чтобы попросить о помощи. Кафе это работает 24/7, я знала, что там будут люди. Мне посоветовали обойти здание и пойти вдоль моря к своей работе».
Почему коллеги не вызвали полицию — остается загадкой. Почему не предложили помощь? Однако скрыться получилось. Телефон остался у приставших к ней мужчин. К несчастью, в районе пляжа девушку схватил другой мужчина — вероятно, друг агрессоров. Вполне возможно, что дальнейшие события просто подстроили, и девушку отправили к морю намеренно.
«Один из насильников начал доставать нож, пихнул меня и сел сверху. Он сказал: “Ты же понимаешь, что с тобой будет? Если ты кому-нибудь расскажешь или закричишь?”.
Девушка просто остолбенела. Началось групповое изнасилование, которое затянулось на несколько часов… В процессе подошли еще двое мигрантов.
«Я поняла, что меня могут убить, начала реветь, было очень плохо. Когда мужчины закончили, потащили за собой, сказали, что должна идти за ними. Пока меня направляли, я заметила охранника и подошла к нему», — рассказывает Саша.
Пока что в СК не готовы пояснить, как именно девушка смогла получить помощь. Неужели ее отпустили просто так? Мужчины, так или иначе, ушли после беседы с охранником.
«Они поговорили, нападавшие скрылись. Я пошла к себе в домик, непонятно как заснула. В 11 утра приехала начальница, и мы вместе отправились в полицейский участок, чтобы написать заявление».
Видео с рассказом девушки опубликовали в нашем Telegram-канале.
Полицейские задержали четырех подозреваемых в международном аэропорту Владивосток (Кневичи). Мужчины пытались улететь за пределы страны. Еще одного поймали в черте города. Однако пока не ясно, почему его не привели в зал суда. Меру пресечения выбирают четырем мигрантам (СК даже показал кадры с ними). По факту происшествия следователи завели уголовное дело по п. «а, б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование с тяжким вредом здоровью).
Отметим, что специалисты проверяют законность пребывания мужчин на территории России.