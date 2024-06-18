В Омской области загорелся огромный склад с зерном

Отметим, что в Омской области с 15 июня прекратил действие особый противопожарный режим в 21 районе — в центральной и южной части региона. Тем не менее, в главном управлении лесного хозяйства Омской области подчёркивают, что пожароопасный сезон продолжается. Омичам рекомендуют быть аккуратнее при обращении с открытым огнём на улице, особенно во время сильного ветра, который способствует быстрому распространению пожаров.