Бьют камнями и бутылками: массовая драка на известном пляже Владивостока — видео

Во Владивостоке полицейские задержали участников массовой драки на пляже бухты Патрокл, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Информация о конфликте была обнаружена в ходе мониторинга социальных сетей. На место были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали троих мужчин 1994, 1978 и 1977 годов рождения. Очевидцы рассказали, что один из участвовавших в потасовке использовал в качестве оружия разбитую бутылку. Кроме того, в ход пошли и камни.
Задержанные были доставлены в отделение полиции для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и установления личностей остальных участников потасовки. Решение по данному делу будет принято после полного и всестороннего расследования.
Напомним, в Приморье прокуратура взяла на контроль потасовку возле кафе в Лесозаводске, о которой также стало известно после публикации записи инцидента в СМИ, поскольку никто из участников конфликта ни в медицинские учреждения, ни в правоохранительные органы не обращался.