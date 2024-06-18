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Бьют камнями и бутылками: массовая драка на известном пляже Владивостока — видео

На место были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Во Владивостоке полицейские задержали участников массовой драки на пляже бухты Патрокл, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Информация о конфликте была обнаружена в ходе мониторинга социальных сетей. На место были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали троих мужчин 1994, 1978 и 1977 годов рождения. Очевидцы рассказали, что один из участвовавших в потасовке использовал в качестве оружия разбитую бутылку. Кроме того, в ход пошли и камни.

Задержанные были доставлены в отделение полиции для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и установления личностей остальных участников потасовки. Решение по данному делу будет принято после полного и всестороннего расследования.

Напомним, в Приморье прокуратура взяла на контроль потасовку возле кафе в Лесозаводске, о которой также стало известно после публикации записи инцидента в СМИ, поскольку никто из участников конфликта ни в медицинские учреждения, ни в правоохранительные органы не обращался.