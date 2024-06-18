Бьют камнями и бутылками: массовая драка на известном пляже Владивостока — видео

Информация о конфликте была обнаружена в ходе мониторинга социальных сетей. На место были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали троих мужчин 1994, 1978 и 1977 годов рождения. Очевидцы рассказали, что один из участвовавших в потасовке использовал в качестве оружия разбитую бутылку. Кроме того, в ход пошли и камни.