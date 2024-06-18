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Переводчик из Китая осуждена за взятку в Хабаровске

В Хабаровске заслушала приговор суда гражданка КНР за взятку должностному лицу.

Источник: AP 2023

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, фигурантка с марта 2022 по январь 2023 года работала переводчиком на станции Гродеково в Приморском крае. Она представляла интересы различных иностранных компаний.

Как выяснилось в ходе расследования, женщина передавала начальнику логистического центра Дальневосточной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД» деньги, чтобы процесс продвижения груженых вагонов через пункт пропуска в экспортном направлении в КНР был ускорен. Суд был в Хабаровске. Женщину признали виновной в даче взятки.