Переводчик из Китая осуждена за взятку в Хабаровске

Как выяснилось в ходе расследования, женщина передавала начальнику логистического центра Дальневосточной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД» деньги, чтобы процесс продвижения груженых вагонов через пункт пропуска в экспортном направлении в КНР был ускорен. Суд был в Хабаровске. Женщину признали виновной в даче взятки.