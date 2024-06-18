МО РФ сообщило об уничтожении американского БТР на сватовском направлении

«Расчет противотанкового ракетного комплекса “Фагот” мотострелковой бригады группировки войск “Запад” уничтожил американский бронетранспортер М113, а также опорный пункт ВСУ на сватовском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что об обнаруженных целях расчету ПТРК сообщили войсковые разведчики. С помощью средств объективного видеоконтроля и беспилотников они засекли выдвижение к переднему краю техники Вооруженных сил Украины, которая пыталась осуществить маневр по доставке военнослужащих к российским позициям.
Разведчики передали координаты на пункт управления, оттуда уже боевая задача поступила расчету «Фагота», который дежурил в своей зоне ответственности. Противотанкисты оперативно выдвинулись в указанный район и уничтожили цели.
«Противники были поражены прямым попаданием, техника была уничтожена, и средств доставки десанта у противника уже не имелось. Ребята закрепились, и эти лесополосы перешли под наш полный контроль, что позволило продвинуться дальше», — рассказал командир расчета с позывным Мамура на видео, распространенном Минобороны РФ.