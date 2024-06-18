МО РФ сообщило об уничтожении американского БТР на сватовском направлении

«Противники были поражены прямым попаданием, техника была уничтожена, и средств доставки десанта у противника уже не имелось. Ребята закрепились, и эти лесополосы перешли под наш полный контроль, что позволило продвинуться дальше», — рассказал командир расчета с позывным Мамура на видео, распространенном Минобороны РФ.