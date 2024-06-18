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МО РФ сообщило об уничтожении американского БТР на сватовском направлении

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» группировки войск «Запад» уничтожил американский бронетранспортер (БТР) М113 на сватовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчет противотанкового ракетного комплекса “Фагот” мотострелковой бригады группировки войск “Запад” уничтожил американский бронетранспортер М113, а также опорный пункт ВСУ на сватовском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что об обнаруженных целях расчету ПТРК сообщили войсковые разведчики. С помощью средств объективного видеоконтроля и беспилотников они засекли выдвижение к переднему краю техники Вооруженных сил Украины, которая пыталась осуществить маневр по доставке военнослужащих к российским позициям.

Разведчики передали координаты на пункт управления, оттуда уже боевая задача поступила расчету «Фагота», который дежурил в своей зоне ответственности. Противотанкисты оперативно выдвинулись в указанный район и уничтожили цели.

«Противники были поражены прямым попаданием, техника была уничтожена, и средств доставки десанта у противника уже не имелось. Ребята закрепились, и эти лесополосы перешли под наш полный контроль, что позволило продвинуться дальше», — рассказал командир расчета с позывным Мамура на видео, распространенном Минобороны РФ.