В МО РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ штурмовиками Су-25 «Грач»

Штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО — Frogfoot), также известный как «Грач», предназначен для поддержки сухопутных подразделений, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Штатное вооружение штурмовика составляют авиационная пушка ГШ-30−2, корректируемые авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500, подвесные пушечные установки УАК-23−250 и СППУ-1, неуправляемые авиационные ракеты различных калибров, комплекс «Вихрь» и другие управляемые ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».