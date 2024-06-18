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В МО РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ штурмовиками Су-25 «Грач»

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 «Грач» уничтожили живую силу и поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки «Восток» на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2023

«Экипажи штурмовиков Су-25 “Грач” уничтожили живую силу и поразили опорные пункты ВСУ в зоне ответственности группировки “Восток” на южнодонецком направлении специальной военной операции. После выполнения пуска неуправляемыми ракетными снарядами по назначенным целям, летчики выполнили сложный маневр с отстрелом тепловых ловушек и возвратились на аэродром вылета», — сказали в ведомстве.

В МО РФ подчеркнули, что корректировку боевой работы штурмовиков провели передовые авианаводчики армейского корпуса группировки войск «Восток».

В министерстве отметили, что боевая работа ведется парами штурмовиков для прикрытия друг друга и увеличения площади поражения. Полеты совершаются на сверх малых высотах.

Штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО — Frogfoot), также известный как «Грач», предназначен для поддержки сухопутных подразделений, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Штатное вооружение штурмовика составляют авиационная пушка ГШ-30−2, корректируемые авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500, подвесные пушечные установки УАК-23−250 и СППУ-1, неуправляемые авиационные ракеты различных калибров, комплекс «Вихрь» и другие управляемые ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».