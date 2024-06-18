В Ачинске осудят риелтора за мошенничество на 1,1 млн рублей

Осенью 2015 года мужчина 1983 года рождения обратился в риелторскую фирму для приватизации и продажи квартиры. Обвиняемая сказала, что выполнит всё качественно и законно. Женщина убедила оформить на неё доверенность распоряжаться недвижимостью. Мужчина согласился.