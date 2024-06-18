В Ачинске осудят риелтора за мошенничество на 1,1 млн рублей

В Ачинске осудят директора агентства недвижимости 1985 года рождения. Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Осенью 2015 года мужчина 1983 года рождения обратился в риелторскую фирму для приватизации и продажи квартиры. Обвиняемая сказала, что выполнит всё качественно и законно. Женщина убедила оформить на неё доверенность распоряжаться недвижимостью. Мужчина согласился.
Через пару месяцев директор агентства нашла покупателя на квартиру. После просмотра жилья сделка была оформлена. 1,1 млн руб. передали женщине, но обвиняемая не отдала деньги продавцу.
Было заведено уголовное дело. Риелтор вину не признала.
Сейчас материалы уголовного дела с утверждённым обвинением направлены в суд.