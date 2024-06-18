Молодую семейную пару скрутили силовики в Красноярске — что натворили

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов по ул. Воронова в г. Красноярске задержали семейную пару, подозреваемую в сбыте синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Установлено, что женщина 2002 года рождения и мужчина 1998 года рождения являются закладчиками теневого интернет-магазина. Супруги арендовали квартиру, которую использовали для хранения и фасовки наркотических средств. В ходе проведения обыска там были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с множеством свёртков, внутри которых находился мефедрон общей массой более 150 граммов.
Кроме того, в доме на ул. Спандаряна, где проживают подозреваемые, был обнаружен самозарядный пистолет калибра 7,8 мм, изготовленный самодельным способом.
В отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Помимо этого, мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Супруги заключены под стражу.