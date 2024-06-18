Молодую семейную пару скрутили силовики в Красноярске — что натворили

Установлено, что женщина 2002 года рождения и мужчина 1998 года рождения являются закладчиками теневого интернет-магазина. Супруги арендовали квартиру, которую использовали для хранения и фасовки наркотических средств. В ходе проведения обыска там были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с множеством свёртков, внутри которых находился мефедрон общей массой более 150 граммов.