Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ

«Сегодня на командном пункте была поставлена задача по уничтожению опорного пункта противника. Мы выполнили взлет, полет в район цели. С первого захода пуском неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 цель была уничтожена. Во время отхода от цели были осуществлены отстрелы тепловых ловушек. По докладам авианаводчика цель была уничтожена на все сто процентов», — цитируется в сообщении пилот Ка-52М Сергей.