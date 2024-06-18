Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Север”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам», — говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
«Сегодня на командном пункте была поставлена задача по уничтожению опорного пункта противника. Мы выполнили взлет, полет в район цели. С первого захода пуском неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 цель была уничтожена. Во время отхода от цели были осуществлены отстрелы тепловых ловушек. По докладам авианаводчика цель была уничтожена на все сто процентов», — цитируется в сообщении пилот Ка-52М Сергей.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.