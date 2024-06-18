Расчет ЗРК «Тор-М2» сбил ракеты ВСУ на Авдеевском направлении

«Расчет зенитного ракетного комплекса “Тор-М2” соединения противовоздушной обороны группировки войск “Центр” перехватил и уничтожил ракеты, выпущенные с территории, контролируемой ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ.
Там добавили, что движущиеся цели в направлении охраняемого объекта были обнаружены и захвачены в ходе несения военными боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства.
«Командованием зенитного ракетного дивизиона было принято незамедлительное решение об уничтожении целей. Расчет “Тор-М2” выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения противника на безопасном удалении. Точность боевого применения позволяет расчету одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника», — сообщили в оборонном ведомстве.
В МО РФ отметили, что боевая работа расчета ЗРК «Тор-М2» ведётся в круглосуточном режиме. ПВО прикрывает подразделения от разведывательных и ударных БПЛА ВСУ. При этом РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения «своих» летательных аппаратов.