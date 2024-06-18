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Гид из Пермского края объяснил, как выжил при встрече с медведем среди скал

Он встретил молодого зверя в заповеднике Басеги.

Источник: Reuters

Гид из Пермского края Алексей Терёхин рассказал, как выжил при встрече с молодым медведем среди скал в заповеднике Басеги на своей странице в соцсети.

По его словам, в тот день знакомые из администрации заповедника попросили его вместе с другими волонтёрами подняться на горную вершину Северный Басег, чтобы оценить состояние тропы и знаков навигации.

«Подниматься в горы всегда нужно, не торопясь, глазея во все стороны. Ведь вокруг такие виды, скалы, камни! Я как ребёнок с горящими глазами бегаю от камушка к камушку. Ой, какой красивый мох! Какой крутой лишайник!» — вспоминает он.

Алексей рассказал, что в какой-то момент он так увлёкся созерцанием природы и фотографированием местных красот, что отстал от группы, чего категорически нельзя делать.

«Фотографирую, меняю ракурсы, наслаждаюсь красотой. И тут слышу недалеко кто-то пыхтит. Поднимаю голову, и метрах в 15−20 от меня выбегает молодой годовалый медведь. Он встаёт на задние лапы, смотрит на меня с любопытством и страхом, пыхтит», — отмечает Алексей.

Гид осторожно поднялся и гаркнул на медвежонка, чтоб отпугнуть.

«А у самого мысль в голове: “Вот и пришёл конец. Сейчас мама медведя-подростка выйдет, и мне не поздоровится”. Озираюсь по сторонам, ища взглядом маму и хоть какое-то убежище. Рядом стояли небольшие густые ёлки, я осторожно, не поворачиваясь спиной к медвежонку, попятился до ёлок», — рассказал он.

Приготовившись обороняться от медведицы, Алексей взял в руку сухую упавшую ель. Молодой медведь, между тем, не спешил уходить.

«Я крикну на него, он отбежит метров на 50, встанет и смотрит на меня, и пыхтит, пугает меня. Я опять крикну, он отбежит… Так я загнал его на гору. Там он ещё постоял, посмотрел на меня, махнул лапами и убежал за перевал», — рассказал путешественник.

Так как медведицы на этот раз чудом не оказалось поблизости, гид продолжил фотографировать виды и подниматься дальше в горы.

флора и фауна