Гид из Пермского края объяснил, как выжил при встрече с медведем среди скал

«Я крикну на него, он отбежит метров на 50, встанет и смотрит на меня, и пыхтит, пугает меня. Я опять крикну, он отбежит… Так я загнал его на гору. Там он ещё постоял, посмотрел на меня, махнул лапами и убежал за перевал», — рассказал путешественник.