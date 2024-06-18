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Пациентка клиники Иркутска умерла во время пластической операции

Жительница Иркутской области впала в кому в платном медучреждении столицы региона. Это произошло во время хирургической операции при введении препаратов для общего наркоза. Спасти жизнь пациентки врачам не удалось.

Источник: Reuters

Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры выясняют причину и обстоятельства смерти 33-летней женщины, обратившейся к специалистам по пластической хирургии. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших летальный исход.

Как рассказали в региональном управлении СК, в мае пациентке платного медучреждения делали плановую пластическую операцию. Состояние женщины ухудшилось при введении средств для общей анестезии. Врачи приступили к реанимационным мероприятиям, однако усилия оказались тщетными. Пациентка скончалась 27 мая.

Следователи изъяли в клинике медицинские документы, назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей.

Прокуратура поставила расследование на контроль. Кроме того, сотрудникам ведомства предстоит оценить исполнение законодательства о здравоохранении.

несчастный случай