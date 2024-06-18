В Красноярском крае с начала 2024 года восемь детей заразились энтеровирусом

Заражение возникает при употреблении инфицированной воды или грязных овощей, фруктов и ягод, а также через бытовые предметы. Поэтому огромную роль в профилактике этого заболевания играет соблюдение санитарно-гигиенических правил: регулярное мытье рук, термическая обработка продуктов и кипячение воды. Важно также купаться только в официально разрешенных местах и стараться не заглатывать воду.