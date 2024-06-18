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В Красноярском крае с начала 2024 года восемь детей заразились энтеровирусом

Для энтеровирусной инфекции характерна летне-осенняя сезонность.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае с начала 2024 года энтеровирусной инфекцией заразились восемь детей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

— Показатель заболеваемости на 57,7% ниже уровня заболеваемости аналогичного периода прошлого года и на 40,8% ниже среднемноголетних значений, — добавляют специалисты ведомства.

Отметим, что чаще энтеровирусной инфекцией болеют дети. У взрослых заболевание может протекать в легкой форме или бессимптомно.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде — около месяца.

Заражение возникает при употреблении инфицированной воды или грязных овощей, фруктов и ягод, а также через бытовые предметы. Поэтому огромную роль в профилактике этого заболевания играет соблюдение санитарно-гигиенических правил: регулярное мытье рук, термическая обработка продуктов и кипячение воды. Важно также купаться только в официально разрешенных местах и стараться не заглатывать воду.

Симптомы инфекции: кашель, насморк, боль в горле, сыпь, рвота. К врачу надо обращаться сразу.

здоровье