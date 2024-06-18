Студент Хабаровского техникума перевел мошенникам 1,9 млн рублей

Молодой человек обратился в полицию и рассказал, что ему на телефон пришло сообщение с рекламой пассивного дохода. Он перешел по ссылке, начал общаться с менеджером Евгением, который сообщил, что есть возможность быстро заработать на краткосрочных инвестициях. Для этого необходимо перевести 10 тысяч рублей, на которые позже придут проценты.