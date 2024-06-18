20-летний студент Хабаровского техникума перевел мошенникам 1,9 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Молодой человек обратился в полицию и рассказал, что ему на телефон пришло сообщение с рекламой пассивного дохода. Он перешел по ссылке, начал общаться с менеджером Евгением, который сообщил, что есть возможность быстро заработать на краткосрочных инвестициях. Для этого необходимо перевести 10 тысяч рублей, на которые позже придут проценты.
Молодой человек перевел 10 тысяч рублей, после чего ему удалось вывести 19 тысяч рублей, то есть почти в два раза больше. Это подогрело интерес молодого человека. Он скачал себе на телефон несколько приложений и начал инвестировать.
Для этого он взял автокредит на 1,9 мл рублей, которые перевел на банковские карты и номера сотовых телефонов различных физических лиц. Позже он увидел, что на его брокерском счету якобы находится более 70 тысяч долларов, что по нынешнему курсу составляет более 6,25 млн рублей.
«Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», — сообщил Врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску — начальника полиции Сергей Субботин.