Омич нашёл у себя на даче останки женщины

Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Мужчина купил дачу прошлой осенью, а сейчас начал приводить её в порядок — участок и домик на нём долгое время были заброшены. Часть костей находилась в мешке, часть в земле.
В пользу криминальной версии происшествия могут свидетельствовать повреждения на найденном черепе. По предварительным данным останкам около 10 лет, кости принадлежат пожилой женщине.
Как сообщает ГТРК «Иртыш», следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Также назначены экспертизы, в том числе и геномная — возможно погибшую разыскивают.